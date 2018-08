"Stolica Lepszej Komunikacji". Trzaskowski przedstawia plan dla Warszawy

– Od paru dni przedstawiamy plan „Stolica lepszej komunikacji” (…) jeżeli chcemy w sposób kompleksowy rozwiązać problemy Warszawy, to musimy przeprowadzić system, nie jedną linię, tylko pokazać, przeprowadzić i wybudować cały system komunikacyjny. Oczywiście ten system już funkcjonuje, chcemy go rozbudowywać – tłumaczył dzisiaj Trzaskowski.

– Ważne są przepływy pasażerów, stacje przesiadkowe, to, żeby ten organizm współfunkcjonował ze sobą w taki sposób, żeby to było skuteczne. Tak, jak mamy linię tramwajową, która się łączy z pierwszą stacją metra, tak chcielibyśmy, żeby te inwestycje razem wzajemnie się uzupełniały. Dlatego stajemy w takich punktach Warszawy, które są newralgiczne, gdzie rozwijają się nowe osiedla, gdzie potoki pasażerów są coraz większe, żeby mówić o tym, jak jesteśmy w stanie za pomocą „Stolicy lepszej komunikacji” te problemy rozwiązywać – dodał polityk.

Trzaskowski poinformował też, że w przyszłym tygodniu będzie prezentować dokładnie planowane nowe trasy komunikacji miejskiej. – Wszystkie, które wprowadzimy też na tą mapę, żeby pokazać, jak tramwaje, linie tramwajowe będą uzupełniać to, co pokazywaliśmy do tej pory – mówił kandydat.