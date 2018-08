Trzaskowski oskarża: To szkoła dzielenia ludzi Kaczyńskiego

Wpis polityka PO ma związek w wypowiedzią Bartosza Kownackiego dla portalu wPolityce.pl. – Rafał Trzaskowski okazał się być kandydatem elit, których wbrew pozorom w Warszawie tak wiele nie ma – stwierdził były wiceszef MON i dodał: "Tutaj mieszkają normalni warszawiacy, od pokoleń lub przyjezdni, zwykli mieszkańcy. I oni nie identyfikują się z tą elitarnością pana Trzaskowskiego".

W odpowiedzi na te słowa Trzaskowski oskarżył Prawo i Sprawiedliwość o dzielenie ludzi na lepszych i gorszych.

"Normalni- nienormalni, lepszy- gorszy sort, Zomo- AK. To szkoła dzielenia ludzi J.Kaczyńskiego. Wybory w Warszawie są właśnie o tym, by nie pozwolić, by nas dzielili na lepszych i gorszych, obrażali, jeśli się z nimi nie zgadzamy" – podkreślił. "Nie ma na to mojej zgody, bo Warszawa jest jedna!" – skwitował kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta stolicy.