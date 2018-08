„Nasz Dziennik”: Bronić leśników przed Komisją Europejską

Poniedziałkowy „Nasz Dziennik” przypomina, że Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski procedurę w związku z naruszeniem przepisów o ochronie lasów. Zarzutem wobec naszego kraju ma być między innymi zbyt duża rola leśników w ochronie przyrody. Do 20 września polski rząd ma przygotować odpowiedź na pismo KE.

Jak pisze „Nasz Dziennik”, stanowisko Komisji Europejskiej jest krzywdzące dla polskich leśników, którzy są niezbędni dla ochrony polskiej przyrody. „Nasz Dziennik” przytacza słowa profesora Jacka Hilszczańskiego z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

„Leśnicy nadal muszą robić swoje, bo to, co robią, to bardzo dobra i potrzebna praca. Zależy im na przyrodzie i jej ochronie, a zarzuty polityczne skierowane w ich stronę są oderwane od rzeczywistości”. „Nasz Dziennik” przypomina też, że to właśnie leśnicy byli pomysłodawcami stworzenia parków narodowych, czego dziś organizacje ekologiczne nie chcą pamiętać.

Odpytywany przez gazetę Jan Szyszko, były minister środowiska twierdzi, że polskie lasy są wzorem dla Europy i świata. Wg Szyszki nagonka na leśników bierze się stąd, że lobby lewicowo-liberalne chce uwłaszczyć się na polskich lasach – czytamy w „Naszym Dzienniku”.

