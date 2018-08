Sasin: Kaczyński nie odpocznie w kampanii

Polityk pytany o publikację „Rzeczpospolitej”, która głosi, że „prezes odpocznie, premier nie”, stwierdził, że jego zdaniem Jarosław Kaczyński też nie odpocznie w tej kampanii. – Okres urlopowy mamy już za sobą. Prezes Jarosław Kaczyński będzie aktywny w tej kampanii, wszyscy będziemy aktywni: od prezesa Kaczyńskiego, poprzez premiera, ministrów i wszystkich polityków – mówił.

Dopytywany o to, czy jednak nie jest tak, że premier przejmuje pałeczkę, powiedział, że Morawiecki jest szefem rządu, więc będzie odgrywał w kampanii istotną rolę, niemniej jednak we wszystkich działaniach PiS-u najważniejszy jest lider środowiska politycznego, Jarosław Kaczyński.– Kaczyński jest liderem i dobrze ma się w tej roli. Jest dla nas dużym autorytetem. Dziś szukanie jakichś powodów do tego, żeby mówić o jakiejś zmianie, następstwie, roszadach w PiS-ie, to jest taka wakacyjna rozmowa – ocenił.

Sasin mówił również o planach PiS, które chce wygrać zarówno w dużych miastach i w sejmikach. – Sejmiki są niedoceniane przez Polaków, bo świadomość roli samorządu wojewódzkiego nie jest duża, ale tak naprawdę są najważniejsze – stwierdził. I wyjaśniał, że to właśnie sejmiki decydują o polityce regionalnej, o tym jak będą rozwijały się regiony. – Dla nas bardzo ważne jest wspieranie zrównoważonego rozwoju – zaznaczył. Podkreślił, że w sejmikach są rozdysponowywane „ogromne pieniądze, również europejskie”. Polityk przewiduje, że walka o Sejmiki będzie bardzo zacięta.