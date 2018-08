Jakubiak: Rolą prezydenta jest upomnieć się o zniszczoną Warszawę. Nie popuszczę Niemcom

Emocje dają powera. Jestem Warszawiakiem od urodzenia. Gdybym miał być następcą ludzi takich jak Stefan Starzyński czy Lech Kaczyński, to samo to powoduje, że czuję dreszcz na plecach. To jest nieopisana godność - mówił na antenie telewizji internetowej wPolsce.pl kandydat Kukiz'15 na prezydenta stolicy Marek Jakubiak.

Poseł Kukiz'15 mówił o swoich pomysłach na stolicę. Podkreślał, że należy "zakończyć etap odbudowy Warszawy po II Wojnie Światowej”. Wskazywał tu m.in. na konieczność odbudowy Pałacu Saskiego. – Rolą prezydenta jest upomnieć się o zniszczoną Warszawę. Nie popuszczę Niemcom, nie ma nawet cienia wątpliwości. Oni muszą naprawić szkody – mówił Marek Jakubiak. Kandydat Kukiz'15 na prezydenta Warszawy odniósł się także do problemu reprywatyzacji w stolicy i zwrócił uwagę na jeden z jej istotnych wątków. – Cała afera reprywatyzacyjna toczy się wokół hasła: „oddajcie nam kamienice”. A ja pytam: „kto je odbudował”? Gdybym był prezydentem Warszawy, właściciel kamienicy musiałby najpierw zapłacić za jej odbudowanie. Teraz mamy natomiast do czynienia z jakimś barbarzyństwem ekonomicznym – oceniał.