Szewczak: Optymalizacja podatkowa potężnym problemem

Zdaniem posła PiS, przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych Janusza Szewczaka, wprowadzenie ustawy o opodatkowaniu wyjazdów wynika przede wszystkim z przepisów unijnych.

– Przyznać jednak trzeba, że problem optymalizacji podatkowej jest problemem potężnym. Wiele bardzo dochodowych firm po kilku latach działalności, gdy zgarnia zyski przenosi się do kraju o niższej stopie opodatkowania. Do Luksemburga, Holandii, Irlandii. To działanie nielojalne wobec rynku, na którym dana firma działa – mówi Szewczak.

– To oczywiście rozwiązanie unijne. Dyrektywa wchodzi w życie od 2019 roku, więc jesteśmy zobowiązani ją wprowadzić. Wprowadzamy przy tym wiele takich dyrektyw – tłumaczy poseł.

– To nie jest tak, że wszyscy przedsiębiorcy są tacy uczciwi i lojalni. Wolą zarejestrować się w rajach podatkowych – mówi Szewczak. – Jest oczywiście zasadne pytanie, na ile to będzie skuteczne. Czy te duże koncerny nie znajdą innych form unikania opodatkowania. Rozwiązania unijne są często bardzo skomplikowane, łatwo pewne przepisy ominąć – podsumowuje.

Podatek wyjazdowy, tzw. exit tax ma dotyczyć firm, które w celu zmiany opodatkowania przenoszą swoją działalność z jednego kraju do drugiego.