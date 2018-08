"Idiotyczne billboardy". Tyszka apeluje do PO i PiS: Oddajcie pieniądze

W zeszłym tygodniu Platforma Obywatelska rozpoczęła akcję z billboardami i hasłem "PiS wziął miliony, a wszystko drożeje". Partia Jarosława Kaczyńskiego odpowiedziała na to banerami z hasłem "PiS odebrał złodziejom miliony i dał je dzieciom".

Stanisław Tyszka przesłał pisma do Grzegorza Schetyny i Jarosława Kaczyńskiego, w którym poprosił o podanie kosztów akcji billboardowych PO i PiS, a także o informację, czy sfinansowano je z subwencji pochodzących z budżetu państwa.

"Apeluję do @pisorgpl i @Platforma_org o zdjęcie idiotycznych billboardów i zwrot wydanych na nie pieniędzy podatników do budżetu państwa" – napisał na Twitterze polityk Kukiz'15, dołączając listy skierowane do Schetyny i Kaczyńskiego.