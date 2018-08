Sadowski: Nowy podatek to sięganie do kieszeni zwykłych obywateli

Rząd mówi głośno o tym, że chce, by polskie firmy rozwijały się, dokonywały ekspansji za granicą. A jednocześnie chce im ten rozwój blokować poprzez opodatkowywanie działalności gospodarczej poza granicami kraju. Władze nie radzą sobie z unikaniem opodatkowania przez wielkie zagraniczne koncerny, to sięgają do kieszeni zwykłych obywateli – mówi portalowi DoRzeczy.pl dr Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha.