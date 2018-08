Policja wyniosła Obywateli RP z siedziby KRS

KRS miała w poniedziałek rozpocząć opiniowanie kandydatów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz do Izby Cywilnej. Wejście do sali obrad Rady zablokowali sympatycy Obywateli RP. Musiała interweniować policja.

"@ObywateleRP wyniesieni z blokady KRS przez policję. Policja przybyła na wezwanie Rektora SGGW, w której KRS wynajmuje lokal. Będą oskarżeni o naruszenie miru domowego SGGW. Trochę szkoda patrzeć, jak bez podstaw prawnych ciała daje szkoła wyższa. Cóż..." – napisał na Twitterze Paweł Kasprzak, lider Obywateli RP.

Rzecznik KRS Maciej Mitera informował wcześniej, że zaplanowane na dziś obrady nie odbędą się. Wygląda jednak na to, że po akcji policji Rada rozpocznie prace. "Już na sali posiedzeń. Za chwilę wznawiamy posiedzenie KRS" – napisał na Twitterze poseł Kukiz'15 Tomasz Rzymkowski.

Zgodnie z obwieszczeniem prezydenta w Sądzie Najwyższym są do obsadzenia 44 wakaty sędziowskie. Wybór kandydatów KRS zakończy prawdopodobnie we wtorek. Ostateczna lista trafi do Andrzeja Dudy.