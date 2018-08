Kaleta: Krzyk, łamanie prawa, to nie jest obrona demokracji, ale obrona przed demokracją

Kaleta odniósł się w ten sposób do posta kandydata na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który z kolei na swoim Twitterze zamieścił wpis, głoszący, że „Usuwanie siłą ludzi demonstrujących przeciw łamaniu praworządności. Coraz bardziej oddalamy się od europejskich standardów”, a odnoszący się do informacji o tym, że policja usuwa Obywateli RP protestujących w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa.

Kaleta zakończył swój wpis stwierdzeniem, że "krzyk, łamanie prawa, to nie jest obrona demokracji, ale obrona przed demokracją".

Przypomnijmy, że KRS miała dziś rozpocząć opiniowanie kandydatów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz do Izby Cywilnej. Wejście do sali obrad Rady zablokowali sympatycy Obywateli RP. Musiała interweniować policja.

