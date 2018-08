Wyrzucił dwa psy z 9 piętra. Może trafić do więzienia na 3 lata

Cała sytuacja miała miejsce w Kielcach. W sobotę pracownicy jednego z komisariatów policji odebrali informację, że z jednego z bloków na osiedlu Czarnów z wysokości wyleciały dwa psy. Niestety, gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, okazało się, że psiaków nie da się odratować, nie przeżyły upadku z 9 piętra.

Sprawę przejęli wówczas kryminalni z miejscowego komisariatu. Udało im się ustalić, że zwierzęta wyrzucił z okna ich właściciel. 45-letni mężczyzna został zatrzymany następnego dnia. Policjanci odwiedzili go w jego mieszkaniu. Podczas zatrzymywania był nietrzeźwy. Nie umiał też wyjaśnić, dlaczego zrobił to, co zrobił.

Jak podaje świętokrzyska policja, mężczyzna przebywa obecnie w areszcie, gdzie trzeźwieje. Gdy to się stanie, usłyszy zarzut znęcania się nad zwierzętami. Za ten czyn może spędzić w więzieniu nawet do 3 lat.