Brudziński: Policja jest ponad tym sporem i działa zgodnie z prawem

„Szanowni Państwo (z prawej czy lewej strony politycznego sporu) rozemocjonowani kolejną hucpą »demokratów« niemogących POgodzić się z demokratycznym werdyktem Polaków,przyjmijcie do wiadomości,że Polska Policja dziś (Bogu dzięki)jest ponad tym sporem i działa zgodnie z prawem” – napisał na Twitterze.

Dziś Krajowa Rada Sądownictwa miała w poniedziałek rozpocząć opiniowanie kandydatów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz do Izby Cywilnej. Wejście do sali obrad Rady zablokowali sympatycy Obywateli RP. Musiała interweniować policja.

