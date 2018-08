Żmijan: Policja silna tylko wobec słabych

Polityk zaznacza zarazem, że policja w jego ocenie nie radzi sobie w innych sytuacjach. – Dzisiejsza policja jest słaba wobec silnych: na stadionach, w momentach, w których przez chuliganów jest łamane prawo – stwierdził.

Policja wyniosła Obywateli RP z siedziby KRS

Dziś Krajowa Rada Sądownictwa miała rozpocząć opiniowanie kandydatów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz do Izby Cywilnej. Wejście do sali obrad Rady zablokowali sympatycy Obywateli RP. Musiała interweniować policja.

Brudziński: Policja jest ponad tym sporem i działa zgodnie z prawem