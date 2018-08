Nie żyje syn Leszka Millera. Leszek Miller junior był jedynym synem byłego premiera. O jego śmierci poinformowała córka zmarłego, Monika Miller. "Przepraszam was wszystkich... Nie jestem wstanie teraz prowadzić swojego Instagrama. Obiecuję że wrócę kiedy sobie z tym wszystkim poradzę... You can finally rest in peace now Dad..." – napisała na Instagramie.

"Według wstępnych ustaleń przyczyną śmierci miało być samobójstwo, a sprawę badać ma jedna ze stołecznych prokuratur rejonowych" – poinformował portal wsensie.pl. Leszek Miller junior był absolwentem warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Zajmował się działalnością biznesową.