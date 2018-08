"Jesteście śmieszni". Starcie członka KRS z protestującymi

KRS miała w poniedziałek rozpocząć opiniowanie kandydatów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz do Izby Cywilnej. Wejście do sali obrad Rady zablokowali sympatycy Obywateli RP. Musiała interweniować policja.

Jędrzej Kondek, jeden z członków KRS, rozmawiał z protestującymi na korytarzu. – Nie widzę w Polsce dyktatury. Mamy większość, która rządzi – mówił sędzia. Demonstranci zarzucali mu m.in., że Rada wybiera do Sądu Najwyższego "sędziów dublerów".

Nagrania udostępnił na Twitterze reporter RMF FM Patryk Michalski.

Zgodnie z obwieszczeniem prezydenta w Sądzie Najwyższym są do obsadzenia 44 wakaty sędziowskie. Wybór kandydatów KRS zakończy prawdopodobnie we wtorek. Ostateczna lista trafi do Andrzeja Dudy.