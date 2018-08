Prawie 9 tys. komitetów wyborczych. PKW przedstawia dane

9143 - tyle ostatecznie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego wpłynęło do PKW i komisarzy wyborczych w całej Polsce. Ogólna liczba komitetów wyborczych zarejestrowanych przez PKW i komisarzy wyborczych wynosi do tej pory w sumie 8744. Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała też o formacie kart do głosowania.

Przypomnijmy, PKW rejestruje komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze partii politycznych, a także – o ile działają na obszarze większym niż jedno województwo – komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców. Pozostałe komitety wyborcze, w tym te działające maksymalnie na obszarze jednego województwa, rejestrują właściwi terytorialnie komisarze wyborczy. Wiadomo też, że w nadchodzących wyborach samorządowych karta do głosowania będzie miała postać tzw. płachty, chociaż będzie ona zdecydowanie mniejsza, niż poprzednio. Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Natomiast druga tura w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 4 listopada.