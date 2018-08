Rekordowe wpływy z podatków. Nie chodzi tylko o VAT

Ze statystyk ministerstwa finansów wynika, że strategia Mateusza Morawieckiego, najpierw jako wicepremiera i ministra finansów, potem jako premiera przyniosła efekt. W ostatnich latach rząd odnotował rekordowe wpływy z podatków.

Podatek mniejszy, pieniędzy więcej - spektakularny wzrost wpływów z podatku CIT

Przy okazji dyskusji o zwiększeniu wpływów do budżetu zazwyczaj pada słowo uszczelnienie VAT. I faktycznie uderzenie w mafię vatowską spowodowało znaczący wzrost wpływów do budżetu. Jednak jak wynika z danych ministerstwa finansów, odnotowano też ogromny wzrost wpływów do budżetu z podatku PIT i płaconego przez przedsiębiorców podatku CIT.

Szczególnie interesujący jest wzrost CIT – podatek ten został przez rząd obniżony, środowiska opozycyjne straszyły, że skończy się to katastrofą. Pomimo obniżki CIT wpływy do budżetu z tytułu płacenia tego podatku znacząco wzrosły.

Obniżenie podatku połączone zostało ze zmianą stylu działania aparatu krajowej administracji skarbowej a w szczególności ministerstwa Finansów i zapobiegania cenom transferowym, walką z rajami podatkowymi i negocjacjami w przypadku opodatkowania np. galerii handlowych, biurowców komercyjnych, dużych sklepów wielkopowierzchniowych należących zwykle do podmiotów zagranicznych. Skarbówka przeprowadzała kontrole wyrywkowo, mniej było „utrudniających życie” kontroli wobec zwykłych przedsiębiorców.

W niecałe trzy lata wpływy jak przez osiem lat wcześniejszych

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na wzrost wpływów z podatku PIT. W latach 2007 – 2015 wpływy z tego podatku wzrosły o 22 proc. Tylko w latach 2016 – 2018 tyle samo – 22 proc. Rok się jednak nie skończył, a z analiz ministerstwa finansów wynika, że może być to nawet 25 proc.

– Możemy realizować programy społeczne dzięki temu, że rząd Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego skutecznie walczy z tymi patologiami, które miały miejsce za czasów naszych poprzedników – powiedział w programie Minęła 8 w TVP Info poseł PiS Sylwester Tułajew.

