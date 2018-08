Michał Kamiński krytycznie o kampanii Trzaskowskiego. "To trzeci kandydat jako jedyny ma szansę zatrzymać Jakiego"

W rozmowie z Markiem Kacprzakiem poseł Europejskich Demokratów w niezbyt przychylnych słowach ocenił kampanię kandydata PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy. – Ja bardzo cenię Rafała Trzaskowskiego, ale jaka jest jego kampania – każdy widzi – stwierdził. Michał Kamiński wskazał, że wyraźnie widać, że Trzaskowski zaczynał z bardzo wysokiego poziomu, a teraz ten poziom jest coraz gorszy.



Zdaniem gościa Marka Kacprzaka, sytuacja wygląda odwrotnie w przypadku Patryka Jakiego. – To mnie martwi – przyznał. Kamiński tłumaczył, że konieczna jest osoba, które odbierze zwycięstwo Jakiemu. – Dlatego mówię, trzeci kandydat. Jacek Wojciechowicz, człowiek który jest autorem sukcesu Warszawy ostatnich dziesięciu lat. Człowiek, który jest najbardziej przygotowany do bycia merytorycznie prezydentem miasta – mówił. Podkreślając, że w 80 proc. polskich miast rządzą włodarze bezpartyjni, taką szansę należy dać także Warszawie. – To trzeci kandydat jako jedyny ma szansę zatrzymać dzisiaj Patryka Jakiego. Nie możemy oddać Warszawy PiS-owi – przekonywał.

Czytaj także:

Robota Rafała. Trzaskowski znów bohaterem memów