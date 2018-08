Znamy hasło wyborcze Liroya-Marca

– To hasło wyborcze ma oznaczać, że ten głos nie jest tylko dzisiaj, nie jest tylko 21 października. Nas interesuje perspektywa tego, co będzie za lat 5, 10, 20, to jak Kielce będą wyglądały. Nie chodzi nam tylko o to, żeby zwyciężyć w tych wyborach, dostać się do rady miasta, być prezydentem i objąć spółki miejskie, jak niektórzy. Chodzi nam o to, żeby te Kielce się faktycznie zmieniły – przekonywał Lewicki. Jak dodawał, jeśli spełnią się czarne scenariusze politologów i socjologów, to to miasto "będzie się zwijać".

Kandydat na wiceprezydenta Kielc zaapelował podczas konferencji do partii głównego nurtu o merytoryczną kampanię.

"Kielce zarządzane przez prezydenta Liroya bardzo szybką zaczną się państwu odwdzięczać"

– Nadchodzi ten moment, żeby - parafrazując słynne przemówienie Kennedy'ego - odpowiedzieć sobie na pytanie: nie, co Kielce mogą zrobić dla mnie, ale co ja mogę zrobić dla Kielc. Szanowni Państwo, najlepsze co w tej chwili możecie zrobić dla Kielc, to oddanie głosu w nadchodzących wyborach na Piotra Liroya-Marca. To jest właśnie ten głos dla Kielc. A Kielce zarządzane przez prezydenta Liroya bardzo szybką zaczną się państwu odwdzięczać – mówił z kolei szef sztabu wyborczego Michał Piotrowski.

W ubiegły czwartek poseł Piotr Liroy-Marzec ogłosił, że będzie ubiegał się o fotel prezydenta Kielc. Polityk zapowiedział wówczas, że swój program dla miasta przedstawi w ciągu kilku tygodni. – Chcę pokazać ludziom, że za kilka lat z Kielcami można być zupełnie w innym miejscu niż w tej chwili. Uważam, że jesteśmy teraz w punkcie, w którym możemy stać się zarówno mistrzem świata, jak i kimś, kogo totalnie się nie zauważa. Kielce mają prawo być ważnym ośrodkiem w Polsce, a nawet na świecie – mówił Liroy-Marzec.