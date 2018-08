"PO olewała kulturę", "niekończący się bełkot". Holland krytycznie o PO i Trzaskowskim

W spotkaniu wzięli udział m.in. Agnieszka Holland, Zygmunt Miłoszewski, Alina Gałązka, Joanna Kos-Krauze, czy Andrzej Saramonowicz. Holland zaznaczyła, że Trzaskowski jako jedyny kandydat poprosił o spotkanie, ale środowisko jest gotowe rozmawiać z każdym.

Reżyser stwierdziła po spotkaniu, że wciąż wiele kwestii pozostało nierozwiązanych. – Nie dogadaliśmy się do końca, co jest ważne dla miasta, jego obywateli, twórców. Dla tych, którzy są akuszerami tej kultury i pośrednikami, pomiędzy twórcami a mieszkańcami a także, jaka jest rola w tym wszystkim prezydenta, urzędników. Czy mają decydować, czy mają słuchać, czy mają się radzić? Jestem do pewnego stopnia przekonana po tym spotkaniu, bo wydaje mi się, że Rafał Trzaskowski zna temat i zaczyna znać potrzeby miasta, że nie będzie się bał podejmować decyzji. Na to liczymy, bo wszystkie takie spotkania, rady kończyły się niekończącym się bełkotem – powiedziała reżyser.