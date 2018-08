W Pendolino w końcu będzie WiFi

We wszystkich składach Pendolino bezprzewodowy internet będzie dostępny dopiero za rok. Do przyszłorocznych wakacji WiFi ma być w połowie składów, zaś do końca tego roku – w pierwszych kilku. Do tej pory pasażerowie nie mieli dostępu do internetu, bo przez montaż routerów PKP straciłoby gwarancję na pociągi. Negocjacje w tej sprawie trwały aż siedem lat.

RMF FM ujawnia, że za bezprzewodowy internet w Pendolino PKP IC zapłaci prawie 32 miliony złotych, co oznacza, że WiFi w jednym pociągu to koszt ponad 1,5 miliona złotych.