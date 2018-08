"Przecież nie ja go zwolniłem". Norbi o odejściu Roberta Janowskiego z TVP

W jesiennej ramówce Telewizji Polskiej znajdzie się odświeżona wersja popularnego teleturnieju „Jaka to melodia?” z całkiem nową scenografią i oprawą. Szerokim echem w mediach odbiła się zmiana prowadzącego. Roberta Janowskiego zastąpi Norbert „Norbi” Dudziuk.

Nowy prowadzący "Jaka to melodia" odniósł się do rozstania Janowskiego z Telewizją Polską. – Dwa tygodnie temu poszedłem na casting, nigdy wcześniej nie byłem. Na początku odmówiłem, nie ukrywam, bo Robert był świetny, robił to tyle lat. Potem pomyślałem jednak, że dlaczego nie? Poszedłem z otwartą głową i... wygrałem! Wszedłem w to, nagrywamy – relacjonował "Norbi".

Wokalista przyznał, że jest zadowolony i szczęśliwy, że czuje się dobrze w nowej roli. – Ktoś albo mnie lubi, albo nie. Albo mnie kupujecie, albo nie – podkreślił.

Odnosząc się do swojego poprzednika, Norbert Dudzik stwierdził, że byłby idiotą, gdyby nie czuł, że wchodzi na miejsce Roberta Janowskiego. – Ale cóż, przecież to nie za moją mocą już go nie ma, nie ja go zwolniłem czy też on nie odszedł, bo go o to poprosiłem – skwitował.

