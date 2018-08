Polskie Radio bez prezesa. Rada Mediów Narodowych odwołała Jacka Sobalę

Sytuację w Polskim Radiu omawiano podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Mediów Narodowych. Rada analizowała uchwałę na podstawie której Rada Nadzorcza Polskiego Radia S.A. 6 sierpnia zawiesiła w czynnościach Prezesa Zarządu Jacka Sobalę.

Za odwołaniem Sobali zagłosowali członkowie RMN z PiS: Krzysztof Czabański, Elżbieta Kruk oraz Joanna Lichocka. Grzegorz Podżorny wstrzymał się od głosu, a Juliusz Braun odmówił udziału w głosowaniu.



Z nieoficjalnych ustaleń serwisu Wirtualnemedia.pl wynika, że powodem odwołania Jacka Sobali było "naruszenie ładu korporacyjnego". Portal relacjonuje, że podczas dzisiejszego posiedzenia Krzysztof Czabański i Jacek Sobala mieli zarzucać sobie kłamstwa co do przebiegu procedury zawieszenia. "Jacek Sobala miał mówić, że 'obiecywano mu, że jeśli złoży rezygnację, to zaproponuje się mu inne stanowisko', oskarżać Czabańskiego o udział w procesie jego zawieszenia. Sam podczas posiedzenia nie przedstawił żadnych dokumentów na swoją obronę" – czytamy.



Pełniącym obowiązki prezesa pozostaje Andrzej Rogoyski, którego rada nadzorcza wyznaczyła do tej funkcji zawieszając Sobalę.