Prześwietlono majątki Trzaskowskiego i Jakiego. Sumy nie są małe

Według wyliczeń tabloidu, łączna wartość majątku Patryka Jakiego to 691 600 złotych. Wiceminiser sprawiedliwości w resorcie zarobił niemal 190 tys. złotych, do tego trzeba doliczyć sejmowe diety (ok. 30 tys. zł). Dochód czerpie również z wynajmu mieszkania oraz zarabia na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Według oświadczenia majątkowego, Jaki posiada również 6,7 tys. złotych w gotówce i papiery wartościowe na 320 tys. złotych. Jest też właścicielem mieszkania wielkości 50 m2 o wartości 200 tys. złotych i samochód Volkswagen CC warty, zdaniem Jakiego, 48 tys. złotych.

Polityk musi jeszcze spłacić 121 tys. złotych kredytu.

Znacznie większego majątku dorobił się Rafał Trzaskowski. Jego wartość to 2 167 092,54 złotych. Jako poseł zarobił łącznie ponad 176 tys. zł Kandydat PO na prezydenta Warszawy dostał również ok. 7 tys. zł z tytułu praw autorskich od ZAIKS-u, a także 2,8 tys. zł ze Związku Artystów Wykonawców „STOAR". Wykładał też na Collegium Civitas, na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Trzaskowski wynajmuje również mieszkanie, za które otrzymał ponad 33 tys. złotych.

W posiadaniu posła PO są dwa mieszkania, jedno o powierzchni 79 m2 drugie o powierzchni 103,5 m2. W gotówce posiada niemal 200 tys. złotych, ma również samochód Volvo XC 70 z 2011 roku, a także posiada 1/4 udziału w spadku, w którego skład wchodzi kilkanaście ruchomości o wartości powyżej 10000 PLN.

Trzaskowskiemu zostało również ok. 46 tys. euro kredytu do spłaty.