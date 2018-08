Wiemy, kiedy prezydent Duda spotka się z Donaldem Trumpem

– Lada moment, w najbliższych dniach, może nawet we wtorek, możemy się spodziewać potwierdzenia terminu wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie – powiedział dziś Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski. Jak dodał, będzie to oficjalna wizyta Pary Prezydenckiej w Białym Domu. Zaznaczył, że "druga połowa września to jest pierwszy możliwy termin spotkania". Minister Szczerski powiedział w radiowej Trójce, że rozmowy związane z przygotowaniami wizyty Prezydenta w Waszyngtonie zostały zakończone. Pytany o program wizyty odparł, że "wszystko zostanie ogłoszone po tym, jak strona zapraszająca ten program poda".

Szef Gabinetu Prezydenta podkreślił, że będzie to pierwsza – w kadencji zarówno Prezydenta USA Donalda Trumpa, jak i Prezydenta Dudy – oficjalna wizyta polskiej Pary Prezydenckiej w Białym Domu.

