"Warszawa już kocha Trzaskowskiego. Jaki do niej nie dorósł". Lubnauer o wyborach samorządowych

– Jestem przekonana, że Rafał Trzaskowski i Paweł zaproponują jeszcze mnóstwo świetnych rozwiązań dla Warszawy. Rafał Trzaskowski jest politykiem, który kocha Warszawę, rozumie Warszawę. Tu się urodził, tu się wychował. Jestem przekonana, że jest w stanie pokazać warszawiakom, że to może być wspaniałe, europejskie miasto – stwierdziła Lubnauer. Jej zdaniem widać, że "Warszawa już kocha Trzaskowskiego". – W II turze przewaga prawie 20 pp. to jest przewaga znacząca. Przede wszystkim naprawdę Patryk Jaki jeszcze nie dorósł do Warszawy – stwierdziła.

Katarzyna Lubnauer zapewnia, że żadna partia opozycyjna nie ma w planach likwidacji programu 500+. Jednocześnie zaznaczyła, że program dezaktywizuje kobiety i dlatego "trzeba zastanowić się, jak zmienić program 500+, by kobiety nie znikały z rynku pracy". Według szefowej Nowoczesnej, najlepiej zarabiający nie powinni dostawać świadczenia.

