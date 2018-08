Nowa rola dla Beaty Szydło? "Jestem gotowa to zrobić. Rozmawiałam już z prezesem"

Była premier była goście telewizji internetowej wPolsce.pl. W czasie rozmowy na temat jej przyszłości politycznej, przyznała że istnieje możliwość, że będzie ubiegała się o mandat europosła. – Jeżeli będzie wola i potrzeba, to jestem gotowa to zrobić – przyznała i poinformowała, że rozmawiała już na ten temat z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim.

Beata Szydło tłumaczyła, jak ważne są zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego nie tylko zarówno dla Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Jak podkreśliła, chodzi o to, aby budować Wspólnotę na tym "co łączy, a nie na tym co dzieli".

– Gdyby nie wygrana Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich, a następnie Zjednoczonej Prawicy, to borykalibyśmy się z tymi samymi problemami, co wiele krajów UE – przekonywała była premier, wskazując że ma na myśli politykę migracyjną starych krajów Unii Europejskiej. W jej ocenie, państwa te podjęły decyzję o otwarciu drzwi dla imigrantów, choć nie były do tego przygotowane.



Była premier wyraziła przekonanie, że jej formacja wygra kolejne wybory parlamentarne i będzie sprawowało władzę kolejną kadencję. Przyznała też, że liczy na to, iż kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich w 2020 roku będzie Andrzej Duda.