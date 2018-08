Wiceszef Microsoftu przyjedzie do Polski. Będzie na wyciągnięcie ręki

Konferencja CYBERSEC to nie tylko możliwość spotkania i wysłuchania światowych ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. To przede wszystkim możliwość wzięcia udziału w międzynarodowej dyskusjiokreślającej wyzwania dotyczące bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej. To także okazja na współtworzenie praktycznych rekomendacji zwiększające efektywność walki z cyberzagrożeniami.

Swoją obecność na konferencji potwierdzili znamienici goście. Wśród nich m.in. Sir Julian King – unijny komisarz ds. unii bezpieczeństwa, Antonio Missiroli – zastępca sekretarza generalnego NATO ds. nowych zagrożeń i cyberobrony, Marek Zagórski - minister cyfryzacji, Tomasz Zdzikot- wiceminister obrony narodowej, Melissa Hathaway- doradczyni prezydentów Stanów Zjednoczonych Georga W. Busha i Baracka Obamy, John Frank – wiceszef Microsoftu, Enda Conway z Cisco Systems, Steven Wilson z Europolu i wielu innych światowych ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa.

– To niepowtarzalna okazja, by spotkać tak znamienitych gości w jednym miejscu i czasie i wysłuchać ich prelekcji. W październiku, w Krakowie nie może zatem zabraknąć nikogo, kto zainteresowany jest problematyką cyberbezpieczeństwa – mówi Izabela Albrycht, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, wyróżniona prestiżowym tytułem Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom organizującym w Polsce nowe kongresy o znaczeniu międzynarodowym.

Ciągle trwa rejestracja uczestników na CYBERSEC. Szczegóły na stronie www.cybersecforum.eu/pl/krakow/rejestracja