Waszczykowski: Nord Stream 2 rozbija bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej

Były minister pytany był, czy planowane spotkanie prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa to przełom. – Nie ma potrzeby robić żadnego przełomu, dlatego, że prezydent Andrzej Duda regularnie spotyka się z amerykańskimi prezydentami. Przypomnę, że pierwsze spotkanie miało miejsce już we wrześniu 2015 roku, kiedy odwiedzał Nowy Jork i został zaproszony przez prezydenta Obamę. Siedzieli przy jednym stole, przy kolacji. No, niestety też przy Putinie – mówił Waszczykowski. Przypomniał także, że Barack Obama odwiedził Polskę w lipcu 2016 roku, w czasie szczytu NATO, a także poprzednie spotkania z Donaldem Trumpem. – No i wreszcie jest spotkanie w Białym Domu. Więc trudno mówić o jakichś przełomach, dlatego, że tych spotkań pomiędzy prezydentem polskim i amerykańskimi jest sporo – stwierdził.

Polityk zaznaczył również, że prezydenci „mają o czym rozmawiać”. – Mamy obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Prawdopodobnie będzie się ona zwiększała – mówił. Podkreślił również, że będą rozmowy o zakupach dla polskiej armii. – Potrzebuje ona wielu rodzajów sprzętu wojskowego, którego mogą dostarczyć w zasadzie tylko Amerykanie. Mamy już podpisane i realizowane kontrakty gazowe na dostawę gazu skroplonego do naszego terminala Świnoujście. To są problemy bilateralne, o których na pewno panowie będą rozmawiali – wyjaśniał.

Padły też pytania o Nord Stream 2. Zdaniem Waszczykowskiego Amerykanie dostrzegają, podobnie jak Polacy, że „Nord Stream 1 i Nord Stream 2 nie są tylko elementem biznesu, ale też elementem geopolitycznej rozgrywki, przede wszystkim Rosjan, ale też częściowo i Niemców, którzy chcą emancypować się z tej obecności amerykańskiej w Europie i z podporządkowania”. – Pisał o tym niedawno niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas, który w dużym artykule jednej z gazet jasno postawił sprawę, że Europa powinna być niezależna od Stanów Zjednoczonych – mówił polityk.





Pytany, na co możemy liczyć ze strony amerykańskiego prezydenta, przypomniał, że Donald Trump został wyposażony przez Kongres w instrumenty, aby przeciwstawić się projektowi Nord Stream 2. – Ma możliwość nałożyć sankcje – zaznaczył. Podkreślił ponadto, że jest przekonany, że Donald Trump ma świadomość, zagrożeń, jakie płyną dla nas, jeśli powstanie Nord Stream 2.

Dodał zarazem, że Trump może nie celować bezpośrednio w Rosjan, ale wywrzeć presję na Niemcy. – Bo to od Berlina przede wszystkim zależy, czy to porozumienie gazowe zostanie wprowadzone w życie – zaznaczył.