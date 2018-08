Bus stanął w płomieniach. Dziewięć osób w szpitalu

Do wypadku doszło w środę około godziny 8 rano. Z ustaleń policji wynika, że do wypadek spowodował 23-letni kierowca volkswagena transportowca, który podczas wyprzedzania nie ustąpił pierwszeństwa samochodowi jadącemu lewym pasem jezdni.

W wyniku tego manewru doszło do wypadku. Transportowiec stanął w płomieniach i całkowicie spłonął. Volkswagenem (wliczając w to kierowcę) podróżowało 8 osób. Wszyscy uczestnicy wypadku zostali przetransportowani do szpitala.

