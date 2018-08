Jaki: Nie przywiązuję uwagi do sondaży

„Ważniejsze jest to, że rywalizuję z partią, która obiecuje dokładnie to co 12 lat temu i niektórym na TT to nie przeszkadza” – dodał.

Ostatnie sondaże są korzystne dla Patryka Jakiego. Kandydat Zjednoczonej Prawicy wygrywa z kandydatem PO i Nowoczesnej, Rafałem Trzaskowskim, w obu rundach w dwóch różnych sondażach. Jedne badania były przeprowadzone dla Wirtualnej Polski, a drugie dla Informatora Stolicy.

Czytaj także:

Warszawa dla Jakiego? Polityk wygrywa w dwóch różnych sondażach

Zdaniem respondentów badań dla Wirtualnej Polski W pytaniu dotyczącym pierwszej rundy 23 proc. ankietowanych wskazało na zwycięstwo kandydata Zjednoczonej Prawicy. Drugie miejsce zajął Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 16 proc. respondentów. Jak wyglądają wyniki dotyczące drugiej tury wyborów? 30 proc.ankietowanych stwierdziło, że to Patryk Jaki wygra. Na zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego postawiło z kolei 25 proc. respondentów. Aż 45 proc. badanych zaznaczyło opcję "trudno powiedzieć".

Sondaż dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony na panelu Ariadna w dniach 24-27 sierpni.

Czytaj także:

Sondaż dla DoRzeczy.pl: PiS rządzi samodzielnie, SLD przed Kukiz'15