Policjant zatrzymał pijanego kierowcę, chociaż był po służbie

Okazało się, że postąpił słusznie. Wyszło bowiem na jaw, że kierowca, który wzbudził jego zainteresowanie, był nietrzeźwy. Czterdziestoczteroletni mężczyzna miał ponad promil alkoholu we krwi.

Jak to się stało, że policjant zwrócił uwagę na samochód? Styl jazdy kierowcy mógł budzić wątpliwości. Zjeżdżał na przeciwległy pas jezdni, w sposób nieudolny próbował cofać. Następnie wjechał na parking, położony obok sklepu. Wówczas policjant, którego zainteresował ekscentryczny styl jazdy, udał się za nim, by sprawdzić, co jest powodem. Poczuwszy od mężczyzny woń alkoholu, nie pozwolił mu na dalsze kierowanie pojazdem. A także zawiadomił dyżurnego oraz policjantów z lokalnego posterunku policji.

Kiedy przebadano kierowcę, badanie wykazało,że w jego organizmie był ponad promil alkoholu. Ponadto podczas kontroli drogowej czterdziestoczterolatek nie posiadał prawa jazdy.

Mężczyzna, zatrzymany przez czujnego policjanta, stanie teraz przed sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności do dwóch lat.