Poseł PiS: Sondaże dowodzą, że kampania Jakiego jest lepsza

Kampania Trzaskowskiego jest słaba. On wprawdzie po oficjalnym ogłoszeniu ruszył do przodu, ale pytanie, na ile mu starczy konsekwencji. Ja go oceniam jako osobę niekonsekwentną. Mam wrażenie, że podobnie myślą warszawiacy – mówi portalowi DoRzeczy.pl Paweł Lisiecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy, były burmistrz Pragi Północ.

Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Pawła Lisieckiego na wyniki sondaży, w których Patryk Jaki w obu turach wygrywa z Rafałem Trzaskowskim składają się dwa czynniki – słaba kampania kandydata Koalicji Obywatelskiej (PO i Nowoczesna) oraz duża aktywność kandydata Zjednoczonej Prawicy (PiS, Solidarna Polska, Porozumienie). – Kampania Rafała Trzaskowskiego jest słaba. W momencie gdy została oficjalnie ogłoszona ruszył do ofensywy, ale pytanie, na ile starczy mu konsekwencji. Ja go odbieram jako osobę niekonsekwentną i odnoszę wrażenie, że podobnie odbierają go też warszawiacy – mówi poseł PiS. – Drugim czynnikiem jest oczywiście aktywna kampania Patryka Jakiego. Choć ja dość ostrożnie podchodzą do sondaży. Nie są one odzwierciedleniem w stu procentach preferencji wyborczych, ale pewnego trendu. W tym wypadku widać, że ludzie po prostu doceniają, kto lepiej prowadzi kampanię wyborczą – mówi Paweł Lisiecki. Wiceminister sprawiedliwości wygrywa z Rafałem Trzaskowskim w obu rundach w dwóch różnych sondażach. Jedne badania były przeprowadzone dla Wirtualnej Polski, a drugie dla Informatora Stolicy. Czytaj także:

