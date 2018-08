Joanna Racewicz ma nową pracę. Od października powraca na wizję

Z informacji do których dotarł portal wynika, że Racewicz będzie kolejną gospodynią porannego pasma „Nowy dzień z Polsat News”, które między godz. 6.00 a 8.00 emitowane jest równolegle na głównej antenie Telewizji Polsat.

Przypomnijmy, że Joanna Racewicz przez wiele lat była dziennikarką Telewizji Polskiej. Była m.in. prowadzącą "Panoramę" w TVP2. W ostatnim czasie prowadziła program "Pytanie na śniadanie". W marcu tego roku została jednak zawieszona. Z informacji podanych wówczas przez TVP wynikało, że powodem powodem tej decyzji było wykorzystywanie przez Racewicz marki „Pytanie na śniadanie” do promocji produktów bez wiedzy i zgody kierownictwa programu, co powtarzało się mimo upomnień ze strony przełożonych. "Działanie to koliduje z obowiązującymi w Spółce zasadami dotyczącymi reklamy i promocji, a także stoi w sprzeczności z zasadami etyki dziennikarskiej" – wskazano w komunikacie TVP.

Reakcja Telewizji Publicznej miała związek z wpisem Racewicz na jej prywatnym profilu na Instagramie. Wpis dotyczył stosowanej przez nią diety.

