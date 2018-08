Kik: Kaczyński musi być liderem, bo gdy kota nie ma, myszy harcują

Zdaniem profesora Kazimierza Kika, politologa z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, nie ulega wątpliwości, że podczas zbliżającej się konwencji Prawa i Sprawiedliwości głównym akcentem będzie podkreślenie przywództwa Jarosława Kaczyńskiego.

– Partia musi mieć swoją twarz. Bo inaczej to działa w myśl przysłowia „gdy kota nie ma, myszy harcują”. I w PiS tak to trochę wyglądało. Tymczasem dziś to Jarosław Kaczyński jest podwójnym spoiwem – po pierwsze samego PiS, jak i całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Choć następcy powoli dorastają, do momentu, gdy ktoś będzie mógł prezesa zastąpić, jeszcze bardzo daleko – uważa politolog.

– Właśnie dlatego Jarosław Kaczyński musi pokazać się w najbliższej kampanii i być jej twarzą i głównym rozgrywającym, szczególnie, że pod pewnym względem kalendarz konwencji będzie dla PiS trudny – mówi Kazimierz Kik.

Zdaniem eksperta dla PiS niedzielna konwencja jest o tyle kłopotem, że tydzień później odbędzie się porównywalna konwencja Platformy Obywatelskiej.

– W zasadzie byłoby rzeczą naturalną, że to partia rządząca kampanię zaczyna, a opozycja na jej kampanię odpowiada. Jednak tak byłoby w przypadku kampanii parlamentarnej. Tu jest kampania samorządowa. A pamiętajmy, że PiS w samorządach władzy nie ma. Dlatego ta kolejność kadencji jest pewnym kłopotem. Tym bardziej konieczne jest wejście do gry prezesa partii – mówi Kazimierz Kik.

Czytaj także:

Konwencja PiS w niedzielę. Podkreśli przywództwo Jarosława Kaczyńskiego?Czytaj także:

Dudek: Jeżeli ktoś myślał, że prezes PiS nie kontroluje sytuacji, był w ogromnym błędzie