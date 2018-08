Premier Mateusz Morawiecki dla DoRzeczy.pl o rekordowych wpływach z podatków

Od kilku dni w portalu DoRzeczy.pl piszemy o rekordowych wpływach z podatków do budżetu państwa. Wzrosły wpływy z VAT, ale też z CIT i PIT. Dziś sprawę skomentował premier, Mateusz Morawiecki.

– Za czasów naszych poprzedników, tj. w okresie 8 lat, wpływy do budżetu z podatku CIT wzrosły o 700 mln zł. A w ciągu trzech lat rządów PiS wpływy wzrosną ponad 8-krotnie – o ok. 6 mld zł. Wykresy mówią same za siebie, to nie są niuanse i drobne zmiany a ogromne różnice. Sprawne państwo potrzebowało zupełnie innego systemu podatkowego, nowych narzędzi. I odpowiedzialności w podejściu do zarządzania finansami publicznymi – podkreślił szef rządu.

– Co z wpływami z VAT, najważniejszej daniny z punktu widzenia budżetowych wpływów podatkowych? Mafie VAT-owskie hulały po Polsce niczym wiatr. W trzy lata naszych rządów zwiększyliśmy o prawie ¼ dochody z tego podatku, czyli o ponad 40 mld zł. Uszczelnienie systemu podatkowego stało się faktem. Dotrzymujemy słowa. Pieniądze oddajemy w ręce rodzin i dzieci. Nasze programy społeczne są jak deszcz na pustyni – stwierdza Mateusz Morawiecki.

– Wygospodarowane fundusze przeznaczymy również m.in. na ochronę zdrowia, infrastrukturę, kwestie bezpieczeństwa kraju czy służby mundurowe. Lepsza jakość życia obywateli jest naszą ambicją. Naszych inwestycji nie realizujemy na kredyt obarczając ich spłatą przyszłe pokolenia. W sposób odpowiedzialny podchodzimy do kwestii budżetu. W roku 2019 planujemy historycznie niski deficyt finansów publicznych (1,8%) wobec 7 proc. z lat 2009 -2010. To jest właśnie polityka zrównoważonego rozwoju – podsumowuje premier, Mateusz Morawiecki.