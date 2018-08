Abp Ryś: Zagładę stworzyli wychowankowie chrześcijańskich Kościołów

W 74. rocznicę likwidacji łódzkiego getta, na Cmentarzu Żydowskim i na Stacji Radegast odbyły się uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia 1944 roku. Przy pomniku upamiętniającym łódzkie ofiary obozów zagłady głos zabrał arcybiskup Grzegorz Ryś.

– Dziś od rana modlę się za tych, którzy zginęli. Bo to jest rzecz niewyobrażalna, że z 230 tys. Żydów, którzy żyli w Łodzi przed wojną, zostało kilkuset, a jeszcze trzeba dodać 20 tys. Żydów z Europy, przywiezionych do łódzkiego Getta, to mamy ćwierć miliona ludzi – mówił hierarcha. Jak dodał, jest to jedno wielkie miasto, które zniknęło z powierzchni ziemi. – To się stało w środku Europy, w środku cywilizacji, którą dumnie nazywamy chrześcijańską, i to o czym trzeba pamiętać w tych dniach, to że to jest powtarzalne – podkreślił. – Jeśli się już to wydarzyło, to może się wydarzyć powtórnie – wskazał.

Duchowny wskazał nawet winnych tej tragedii. – Zagładę w dużej mierze stworzyli ludzie, trzeba to powiedzieć, niestety, z bólem serca, których wychowywały Kościoły chrześcijańskie na swoich nabożeństwach – powiedział abp Ryś.