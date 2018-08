Darmowe przejazdy drogami z systemem viaToll od listopada?

"Puls Biznesu" wskazuje: "Od 3 listopada GITD ma przejąć zarządzanie systemem viaToll, obecnie nadzorowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a precyzyjniej przez pracującego na jej zlecenie austriackiego Kapscha. Jego umowa wygasa właśnie na początku listopada. Wówczas system ma przejąć GITD".

Dotychczas jednak, GITD nie znalazł chętnego na przejęcie zarządzania. Na razie wybrano jedynie nowego operatora systemu. Ma nim być Instytut Łączności. Instytut otrzymał zlecenie dopiero teraz, w trybie negocjacji bez ogłoszenia.

Na liście podwykonawców są DXC Technology, S&T Poland, Contact Center, Integratet Solutions oraz eoNetworks. Budżet przeznaczony na ten cel to ok. 200 mln zł. "Puls Biznesu" wskazuje, że tryb wyboru podwykonawców budzi wątpliwości. Nie wiadomo dlaczego akurat te firmy zostały wybrane i czy inne spółki również zostały zaproszone do składania ofert.