Ponad 11 mln zł na sprzęt ratowniczy dla strażaków ochotników z Mazowsza

Dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości do strażaków ochotników z 300 gmin i miast województwa mazowieckiego trafią defibrylatory oraz najnowocześniejsze zestawy medyczne i techniczne do ratowania zdrowia i życia.

– Po raz pierwszy w historii tak wielkie środki są kierowane do tych jednostek. Dziękujemy strażakom ochotnikom za to, że ratują życie i zdrowie ludzi. Stoją na straży naszego bezpieczeństwa i czynią to dobrowolnie. Ale słowo „dziękuję” nie wystarczy. Trzeba wspierać te jednostki – podkreślił Sekretarz Stanu Michał Wójcik.

W uroczystości podpisania umów wzięli również udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, a także samorządowcy i strażacy.

Czytaj także:

Koniec misji strażaków w Szwecji. "Jak wyjeżdżaliście, nasze serca drżały z obawy i dumy"Czytaj także:

Polscy strażacy wracają ze Szwecji