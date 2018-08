Propagował treści faszystowskie w internecie. Grożą mu nawet 2 lata więzienia

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustalili, że 26-letni obywatel Ukrainy poprzez zamieszczanie na jednym z portali internetowych fotografii propagował faszystowski ustrój państwa. Mężczyzna został zatrzymany przez lubelskich kryminalnych i antyterrorystów we wtorek na terenie gm. Marki, woj. mazowieckie.

Chodzi o zdarzenia z lipca 2015 i kwietnia 2016 roku. Za pierwszym razem 26-latek zamieścił na jednym z portali internetowych swoje zdjęcie na którym przedstawiał gesty i symbole faszystowskie na tle Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Na następnej fotografii zrobionej w tym samym miejscu, którą wrzucił kilka miesięcy później do sieci ubrany był w czarną koszulkę z wizerunkiem nazistowskiego przywódcy na tle Mauzoleum. Kolejne dwa zdjęcia jakie wrzucił do Internetu przedstawiały symbole odnoszące się do nazistowskiej formacji SS na tle Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII w Poznaniu. Sprawca za każdym razem posługiwał się fałszywym imieniem i nazwiskiem.

26-latek usłyszał wczoraj 3 zarzuty publicznego propagowania ustroju faszystowskiego. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Czytaj także:

"Czysta faszystowska agresja". Pawłowicz mocno o ŚrodzieCzytaj także:

Koszulka powodem rozwiązania Marszu Powstania Warszawskiego? Ratusz komentujeCzytaj także:

Katowice: Skandaliczny mural z Hitlerem