Poręba o niedzielnej konwencji PiS: Amerykański styl, pozytywna energia

Ma być pozytywnie, mocno i konkretnie. Wielka konwencja w Warszawie ma stanowić otwarcie zwycięskiej kampanii wyborczej. – Myślę, że to będzie taka ciekawa konwencja, zarówno w wymiarze politycznego przekazu, bo wiadomo, że to będzie początek kampanii, rozpoczęcie takiej mocnej konwencji, kampanii samorządowej, ale tam będą też pewne elementy emocji i takiej dobrej, pozytywnej energii – poinformował Tomasz Poręba. Szef sztabu wyborczego partii rządzącej w rozmowie na antenie Polsat News wskazał, że konwencję zainauguruje Jarosław Kaczyński. – będzie miał swoje wystąpienie inaugurujące, również wystąpi pan premier Morawiecki z takim przekazem programowym, rządowym, samorządowym, a więc z tymi celami, zadaniami, propozycjami, które będziemy chcieli w następnych dniach i tygodniach promować w Polsce i przekonywać Polaków do naszego programu – powiedział polityk.

– Niedzielna konwencja i najbliższe dni będą powrotem do merytorycznego, dobrego programu PiS, nie do tego co jest charakterystyczną cechą PO, czyli awantura. Dla nas praca, a nie awantura – zapewnia Poręba. I dodaje: – Myślę, że PiS już przyzwyczaiło i sympatyków, naszych wyborców, ale też przeciwników politycznych, państwa dziennikarzy również, że potrafimy robić te konwencje dobrze, w dobrym, amerykańskim stylu, z dużą ilością pozytywnej energii, ale też merytorycznego przekazu.

