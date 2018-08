Kupisiewicz: Zwieńczeniem porozumień gdańskich były Katowice

W piątek przypada rocznica Porozumień Sierpniowych. W istocie to rocznica podpisania porozumienia w Gdańsku. Na Śląsku twarde negocjacje trwały jeszcze dziesięć dni, zakończyły się porozumieniem katowickim podpisanym 11 września 1980 roku.

– W skrócie można powiedzieć, że Porozumienia Gdańskie były kropką nad i dla wcześniejszych porozumień – szczecińskich, gdańskich, jastrzębskich – mówi portalowi DoRzeczy.pl Zbigniew Kupisiewicz, działacz Solidarności, sygnatariusz porozumień.

– Samo porozumienie podpisaliśmy 11 września, negocjowane było przez kilka dni. My występowaliśmy jako międzyzakładowy komitet założycielski nowych związków zawodowych – nie mówiło się jeszcze o Solidarności. Otaczaliśmy opieką wiele zakładów i instytucji, które do nas się przyłączyły. W związku z tym, że były to instytucje bardzo różne, bo nie tylko zakłady produkcyjne, ale szkoły, instytuty naukowe, od Gliwic aż po Kraków, nie dało się w jednym dokumencie zebrać wszystkich postulatów, dlatego tych dokumentów powstało kilka i negocjacje trwały tak długo – tłumaczy Kupisiewicz.

– Mieliśmy za to jedno doświadczenie wspólne. To było doświadczenie wynikające z trudności egzekwowania porozumień, szczególnie tego z Gdańska, w kwestii zakładania związków zawodowych. Władza, szczególnie ta śląska władza lokalna wychodziła z założenia, że porozumienie z Gdańska dotyczy Trójmiasta, nie dotyczy innych części kraju. To było kłamstwo, o czym wiedzieliśmy. Dlatego głównym celem było tworzenie związków zawodowych na mocy porozumień gdańskich – mówi nasz rozmówca.

– W efekcie tego porozumienia, władze umożliwiły legalizację związków zawodowych w sądzie w Warszawie. Kilka dni później, w Gdańsku podczas posiedzenia Krajowego Komitetu Koordynacyjnego zapadła decyzja, że zamiast wielu niezależnych związków powstanie jeden. To był faktyczny początek Solidarności – podsumowuje Zbigniew Kupisiewicz.