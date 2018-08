Przedszkole przez cały rok, odbudowa techników. Jaki prezentuje program edukacyjny

Jaki podkreślił, że jedną z jego pierwszych decyzji będzie przystąpienie od razu do budowy 50 żłobków i przedszkoli. Jak dodał, ważna jest również transparentna rekrutacja do żłobków i przedszkoli. – Dzisiaj bardzo często jest tak, że rodzice nie wiedzą, dlaczego dziecko nie dostało się do żłobka, przedszkola. Te informacje przychodzą za późno, potem ciężko się zorganizować. Nie może tak być w Warszawie. Rodzice muszą być pewni, że ich dziecko znajduje się pod właściwą opieką, że zawsze dostaną się do tego żłobka czy przedszkola, czy również do szkoły w swojej dzielnicy – mówił.

Jedną z propozycji jest m.in. gwarancja miejsca w przedszkolu, w dzielnicy, w której mieszkają rodzice. – Chcemy sprawić, żeby dzieci i rodzice Warszawie byli bezpieczni, żeby mieli pewność, że dostaną się do żłobków, że będą mieli miejsce dla swoich dzieci w żłobkach, przedszkolach, ale również w szkołach, że edukacja będzie na odpowiednim poziomie, że nie będzie odbywała się zmianowo, że również po szkole będą odpowiednie zajęcia – stwierdził.