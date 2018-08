Salmonella w popularnej sieci hipermarketów. "Nie zaleca się spożywania produktu"

Informacja ta pojawiła się w oficjalnym komunikacie Lidla. Produkt, który zdecydowano się wycofać ze sprzedaży to Tatar wołowy 200 g z terminem przydatności do spożycia do 03/09/2018 o numerze partii 03218218.

"Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. podjął decyzję o wycofaniu z rynku produktu Tatar wołowy 200 g z terminem przydatności do spożycia do 03/09/2018 o numerze partii 03218218. W badaniach wykonanych przez SANEPID stwierdzono obecność pałeczek Salmonella, przez co producent nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa wskazanej partii produktu" – czytamy. Sieć dodaje, że nie zaleca się spożywania produktu. Podkreślono, iż "producent zapewnia, że każda partia produktu przed wprowadzeniem do obrotu podlega badaniom w akredytowanym laboratorium".

"W trosce o bezpieczeństwo konsumentów nasza reakcja była natychmiastowa i przedmiotowy produkt został wycofany ze sprzedaży. Artykuł ten można zwrócić w każdym sklepie Lidl bez okazywania paragonu, a koszt jego zakupu zostanie zwrócony" – czytamy w oświadczeniu. Jak dodano, Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. przeprasza wszystkich konsumentów, którzy kupili wskazany produkt, za zaistniałą sytuację.

