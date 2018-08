Wałęsa: Polską powinni rządzić ludzie, dla których praworządność jest ważna

Wałęsa powiedział, że jego pokolenie dało nowemu zwycięstwo, ale teraz czas na nowe rozwiązania. – Teraz mamy epokę słowa, więc dyskutujmy jak ma wyglądać Polska, Europa. Musimy odpowiedzieć sobie na pytania: na jakich fundamentach chcemy budować nasz świat, jaka ekonomia odpowiada nowej rzeczywistości i jak poradzić sobie z demagogią i populizmem – mówił.

– Jak co roku mamy wielką przyjemność być z prezydentem Wałęsą w tym miejscu. Dla nas Sierpień 80 to wielkie zobowiązanie. Święta i symbole są bardzo ważne ale przed nami cały cykl wyborów, które traktujemy jako wielkie wyzwanie. Traktujemy wyzwania wyborcze bardzo poważnie i zrobimy wszystko żeby obronić samorządność i wolności obywatelskie – mówił za to przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.

Czytaj także:

Niemiecki kardynał przyjechał do Gdańska. Rozmawiał z Wałęsa