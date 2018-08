Gersdorf: Ja nie jestem bojownik, ja nie jestem powstaniec

We miniony wtorek w Monitorze Polskim ogłoszone zostały obwieszczenia prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Łącznie do objęcia jest 19 wakatów, w tym 11 w Sądzie Najwyższym. Jak potwierdził dziś prezydencki minister Andrzej Dera, wśród wakatów znalazło się stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego.



Do informacji tej odniosła się dziś prof. Małgorzata Gersdorf. Sędzia zapowiedziała, że zamierza przychodzić do pracy do 2020 roku. – Władza robi co chce, a ja robię to, co muszę. To, co jest zgodne z tym, do czego się zobowiązywałam i przysięgałam. To nie są puste słowa – oświadczyła.

Dopytywana, co się stanie, kiedy w Sądzie Najwyższym pojawi się jej następca na stanowisku I Prezesa Sądu Najwyższego, odparła: "zobaczymy co się stanie". Jak dodała, "na razie nie przychodzi".

Na słowa osób stojących przed gmachem Sądu Najwyższego, zapewniających o wsparciu dla niej, odpowiedziała: "Ja nie jestem bojownik, ja nie jestem powstaniec, wiec tego proszę ode mnie nie oczekiwać". – W obecnej sytuacji jestem pierwszym prezesem Sądu Najwyższego – skwitowała.