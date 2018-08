"Polityczna akcja". Sztab Trzaskowskiego odpowiada na zarzuty o plagiat

"Warszawa dla wszystkich" – to hasło wyborcze, które zaprezentował dziś kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski. – Element tradycji jest dla nas niezwykle istotny. To, co proponujemy i robimy, wiąże się z tym hasłem. Chcemy wyrównywać szanse. Wszystko, o czym mówiliśmy było podporządkowane tej najważniejszej idei – wyjaśniał.

Jeden z kandydatów na prezydenta Warszawy Piotr Guział poinformował, że Trzaskowski... ukradł jego hasło wyborcze. "To hasło opublikowałem już wczoraj o godz 14:10 na moim profilu na fb! Jeszcze wcześniej zamówiłem kampanię outdoor! Warszawa dla wszystkich, ale nie dla #PartiaOszustów" – napisał na Twitterze.

"Hasło Rafała Trzaskowskiego stanowi jeden z głównych punktów kampanii outdoorowej, zleconej do realizacji kilka dni temu. Billboardy z tym hasłem pojawią się w najbliższych godzinach w różnych miejscach w stolicy" – napisał w oświadczeniu Jarosław Szostakowski, szef sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej.