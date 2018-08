Już niedługo Kongres Pokoleń

"Chcemy doświadczyć jak razem żyć i współpracować łącząc dwa pokolenia i dwie wizje w jedną silną i spójną firmę. Tak, aby pokolenia w niej nie tylko koegzystowały, ale wspólnie tworzyły wartość, ucząc się od siebie nawzajem. Nie mówimy więc o samej sukcesji. Mówimy o harmonijnym współistnieniu, które - jeśli zaistnieje - pozwoli rozważać sukcesję jako jeden z możliwych wariantów na przyszłość firmy" – zaznaczają organizatorzy.

Podczas Kongresu Pokoleń będzie o:

Dialogu – czy to klucz do współpracy między pokoleniami?

Czego sukcesorzy i nestorzy mogą nauczyć się od siebie nawzajem?

Jak kształtuje się przyszłość?

Co łączy ludzi, a co dzieli i czy tylko pokolenia?

Co to znaczy być i współpracować razem bez zranień?

O prawdziwych historiach rodzinnych przedsiębiorców, którzy nie jedno przeszli i nie tylko...