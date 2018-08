"Nie mam za co przepraszać". Piotrowicz odpowiada Gersdorf

Zapowiedź procesu sądowego ze strony byłej I prezes Sądu Najwyższego, są reakcją na wypowiedź posła Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza, który mówiąc o osobach blokujących dostęp do budynku Krajowej Rady Sądownictwa, wspomniał o "sędziach, którzy są zwykłymi złodziejami".

Co na to parlamentarzysta PiS? W rozmowie z portalem wPolityce.pl wskazuje: – Media pokazywały wiele właśnie takich przypadków i tych, którzy w inny sposób zachowywali się skandalicznie i w dalszym ciągu orzekają. Tu postępowania dyscyplinarne nie zakończyły się w sposób skuteczny, przecież tacy sędziowie zostali uniewinnieni w najwyższych instancjach. W związku z tym mówię, że wymiar sprawiedliwości powinien oczyścić się z takich sędziów. Nigdy niczego obraźliwego pod adresem pani profesor nie powiedziałem. Nie mam za co przepraszać.