Szczecin: Transport miejski bez tęczowych flag. Chcieli tego działacze LGBT

Komunikacja miejska bez tęczowych flag

– Oświadczam, że w Spółce nie praktykuje się usług reklamy zewnętrznej na pojazdach autobusowych w formie oflagowania zewnętrznego. Oflagowanie zewnętrzne autobusów komunikacji miejskiej, wyłącznie barwami narodowymi, praktykowane jest niekomercyjnie, tylko przy okazji świat państwowych – mówi cytowany przez portal wszczecinie.pl Włodzimierz Soltysiak, Prezes Zarządu SPA Dąbie.

"Przyozdobienia" tęczowymi flagami odmówiła także spółka zarządzająca szczecińskimi tramwajami: "Spółka Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. nie posiada w swojej ofercie reklamowej takiej usługi. Ponadto jako Spółka miejska staramy się zachować neutralność na gruncie światopoglądowym".

Filharmonia odmawia

Organizatorzy parady starali się, aby wydarzenie uczciła także Filharmonia Szczecińska. Wystosowali prośbę o podświetlenie gmachu obiektu na tęczowo na finał pochodu przez miasto.

Co na to dyrekcja placówki? – Na co dzień Filharmonia świeci się na biało. Na chwilę obecną, przy wyjątkowych okazjach, mamy możliwość podświetlić ją w barwach narodowych czy w biało-zielono-niebieskich kolorach Szczecina. Inne, niż zatwierdzone, iluminacje fasady budynku Filharmonii nie mogą być wykorzystywane w celach nie związanych z wydarzeniami artystycznymi – mówi Katarzyna Plater-Zyberk, rzecznik Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie.

Jednak problemem są nie tylko kwestie techniczne. – Niezależnie od możliwości technicznych, musimy także każdorazowo uzyskiwać zgodę biura projektowego Barozzi/Vega na inne, niż zatwierdzone, konfiguracje kolorów. W przeciwnym wypadku byłoby to naruszenie praw autorskich architektów – wskazuje Plater-Zyberk.

"Na pewno się nie poddamy"

Portal wszczecinie.pl poprosił o komentarz Igora Podeszwika, szczecińskiego aktywistę LGBT. – Szkoda, że nasze miasto nie potrafi stanąć po stronie otwartości i tolerancji, a przecież wartości te są zgodne ze strategią rozwoju miasta i wizją „Szczecin Floating Garden”. Każdy człowiek jest inny, ale wszyscy równi. Berliński przewoźnik bez problemu promuje marsz równości, w Londynie charakterystyczne czerwone autobusy jeżdżą w kolorach tęczowej flagi, a w Wiedniu tramwaje są przyozdobione takimi flagami. Na pewno się nie poddamy, a miłość zwycięży w nasz mieście – mówi.